Bundesweiter Wettbewerb Lebacher Stadtteil Aschbach will erster deutscher Dorfrockmeister werden

Aschbach · Mit der von ihm initiierten ersten Deutschen Dorfrock-Meisterschaft will der Musiker Remo zeigen, dass der dörfliche Zusammenhalt noch immer existiert. In wenigen Tagen soll jetzt in Aschbach deswegen eine große Party stattfinden – und dem Saarland den Sieg im bundesweiten Wettkampf bringen.

24.08.2023, 06:08 Uhr

Der Lebacher Stadtteil Aschbach tritt für das Saarland bei der ersten Deutschen Dorfrockmeisterschaft an. Foto: www.luftbilder-saarpfalz.de

Dass die Aschbacher feiern können, dürften auch die anderen Orte im Umfeld des Lebacher Stadtteils wissen. Zum alljährlichen Dorffest strömen regelmäßig zahlreiche Besucher in den 1400-Seelen-Ort. In wenigen Tagen können die Aschbacher aber auch bundesweit beweisen, dass sie sich nicht als Veranstaltungsort zu verstecken brauchen.