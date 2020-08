Originelle Corona-Idee : Kamelle? Nee - Mandeln! Dörsdorfs Antwort auf Corona-Not eines Schaustellers

Lebach Das ist mal originell - und Lohn für fast ein halbes Jahrhundert Treue eines Schaustellers zu einer saarländischen Dorfkirmes.

Anderswo wird lange nachgedacht, ob man Schaustellern unter die Arme greifen könnte, die von Corona um ihre Einnahmen gebracht werden - im Lebacher Stadtteil Dörsdorf wird das höchst originell einfach gemacht. In den Ort mit knapp 1200 Einwohnern kommt seit 43 Jahren der Schausteller Willi Hauck, der eine Mandelbrennerei betreibt und „fester Bestandteil der Dörsdorfer Kirmes ist“, wie Ortsvorsteher Armin Caspar mitteilte. Willi Hauck habe im Frühjahr für die Kirmessaison“ viel eingekauft.“ Corona lässt ihnauf seiner Ware sitzen bleiben. Die „IG Määnzeborre“, die Junge Union, der „Kirmesgerichtshof“ sowie der Dörsdorfer Ortsrat haben sich deshalb entschlossen, ihm einen Teil der Ware abzukaufen. Die Kirmessüßigkeiten werden am Samstag, 5. September, unter Wahrung der Corona-Regeln zwischen 17 Uhr und 18 Uhr am Markthäuschen kostenlos an die Bevölkerung verteilt, ließ der Ortsvorsteher wissen.