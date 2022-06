Mercedes gestohlen : Auto in der Innenstadt geklaut

Auto in der Innenstadt geklaut

Lebach Ein Mercedes, der vor dem Haus abgestellt war, wurde von einem bisher Unbekannten in Lebach gestohlen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Pkw der Marke Mercedes-Benz, Modell C 220 CDI, von einem Parkplatz vor dem Wohnanwesen des Geschädigten entwendet. Nach Polizeiangaben wurde der Pkw vermutlich mit dem Originalschlüssel weggefahren. An dem Pkw befand sich ein Fahrradträger der Marke Thule; des Weiteren weist der Pkw diverse Beschädigungen und Wasserflecken auf.