Klassenfahrt nach Südtirol: : Schüler und Lehrer auf dem Rückweg

Unser Foto zeigt den Grenzübergang zwischen Österreich und Italien am Brenner. Polizisten führen hier seit Mittwoch Fahrzeugkontrollen durch. An der Grenze haben die Kontrollen als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus begonnen. Für Touristen, die jetzt noch in Italien sind, gilt: Die Durchreise durch Österreich ist möglich - aber ohne Stopp. Foto: dpa/Johann Groder