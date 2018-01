Die saarländische Lösung ...

In unserem Ort lädt die Frauengemeinschaft jeden Monat einmal zum Frühstück. Zuvor findet immer in der Kirche ein Wortgottesdienst statt, den die Frauen gestalten. Er hat immer ein Thema – Liebe, Freundschaft, Vergeben und vieles mehr. Zu manchen Themen bieten sich auch Utensilien an, die die Texte symbolisch unterstützen sollen. Von Monika Kühn

In einem solchen Gottesdienst brauchte ich einmal eine Rose, einen Stein, einen Stock und Stacheldraht. Alles kein Problem, außer der Stacheldraht. Das ist schließlich nichts, was zu einem normalen Haushalt gehört. Aber schließlich gibt es doch alles zu kaufen. Dachte ich. Ich ging also in einen Laden, der bekannt für Futtermittel, Gartengeräte und so weiter ist. Stacheldraht, den haben wir nur auf der Rolle, sagte man mir, als ich um einen halben Meter davon bat. Wieviel ist denn auf solch einer Rolle?, fragte ich etwas zaghaft, wohl wissend, dass es bestimmt zu viele Meter sind. Mindestens 100 Meter, lautete die Antwort. Das war mir dann doch zu viel und auch zu teuer. Was hätte ich mit den restlichen 99,5 Metern anfangen sollen?

Doch wie’s im Saarland so ist, man kennt einen, der bestimmt helfen kann. Ich sprach also einen Landwirt in unserem Ort an und bat ihn um einen halben Meter Stacheldraht, er könnte auch ruhig rostig sein. Schwupps, schnitt er mir zwei Stücke nagelneuen Drahts ab. Als ich mich bedankte, meinte er schmunzelnd: „Wenn mir nun die Kühe ausbrechen, weil mir genau dieses Stück Draht fehlt, dann bist du es Schuld.“ Aber mit dieser Schuld kann ich bequem leben.