Freiwilliges Soziales Jahr : Die Caritaseinrichtungen Lebach suchen neue FSJler

Lebach Bei den Caritaseinrichtungen in Lebach sind noch Plätze für motivierte Freiwillige frei. Die Caritaseinrichtungen befinden sich mitten in der Landesaufnahmestelle, der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Saarland.

Mehrere Fachbereiche bieten vielseitige Aufgabenbereiche an, in denen sich junge Menschen nach ihrem Schulabschluss bei einem solchen Freiwilligendienst einbringen können.

Viele der jungen Menschen, die ihr FSJ in Lebach abgeleistet haben, hätten nicht gewusst, was sie nach dem Abi machen sollten oder wollten einfach mal was Neues ausprobieren und sich deshalb für den Freiwilligendienst entschieden, berichten die Caritaseinrichtungen Lebach. Andere hätten sehen wollen, ob der soziale Bereich das Richtige für sie sei. In den Einrichtungen der Caritas gibt es die Möglichkeit dazu.