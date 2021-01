Forstwirtschaftsplan Lebach : Klimawandel stellt Waldbesitzer vor große Probleme

Lebach Mehrere extrem heiße und trockene Sommer in Folge haben dem Wald stark zugesetzt. Stadt Lebach reagiert mit „Umbau“.

„Der saarländische Wald ist im Klimastress“, so lautet das Fazit des saarländischen Umweltministeriums mit Blick auf die Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020. Mehrere extrem heiße und trockene Sommer in Folge haben dem Wald stark zugesetzt. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 sind die Böden so sehr ausgetrocknet, dass die Vitalität der Bäume geschwächt wurde. Dadurch sind sie anfälliger für Schädlinge. Gerade die Entwicklung der Fichten ist aufgrund des Borkenkäferbefalls dramatisch, aber auch der Zustand der Buche ist besorgniserregend. So sind im Lebacher Stadtwald schätzungsweise zirka 200 bis 300 Buchen massiv geschädigt.