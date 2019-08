Stadtrat Lebach : Räte per Handschlag verpflichtet

Lebach 33 Ratsmitglieder von CDU, SPD, FDP, Grüne und GDU gehören dem neuen Lebacher Stadtrat an.

In der konstituierenden Stadtratssitzung stand zunächst die Verpflichtung von 31 Ratsmitgliedern per Handschlag durch Bürgermeister Klauspeter Brill an. Jeweils ein Mitglied der CDU und FDP fehlten entschuldigt „Ich bitte Sie, ihre Plichten gewissenhaft zu erfüllen und möglichst an allen Sitzungen teilzunehmen“, appelliert Brill. Die neuen Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat beeinflussten natürlich die Wahl der ehrenamtlich tätigen Beigeordneten. Zwar wurde der bisherige Christdemokrat Markus Schu ohne Gegenkandidat mit 22 Ja-Stimmen bei neun Ablehnungen wiederum zum ersten Beigeordneten gewählt. Jedoch schlug die nun in der Opposition befindliche SPD ihren bisherigen Beigeordneten Jörg Wilbois erst gar nicht mehr als Kandidat vor.