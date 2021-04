Es gibt ihn jetzt auch auf Taschen und Tassen : Große Nachfrage nach Mann mit Kompass

Lebach Noch hat der „Entdecker“ keinen Namen — Lebacher Gewerbetreibende können bei Interesse Werbeartikel bestellen.

Über den in allen Produkten integrierten QR-Code gelangen Smartphone-Nutzer direkt auf die Webseite der Stadt Lebach und mit einem Klick auch auf die neue Seite des Lebacher Verkehrsvereins.

So können sich Bürgerinnen und Bürger, Kunden und Besucher der Theelstadt ganz einfach darüber informieren, was sich in Lebach tut. Dort findet man auch die Pläne zur Umgestaltung der Fußgängerzone und Fotos vom aktuellen Stand der Baumaßnahme.