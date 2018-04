Demo gegen Defizite beim Radverkehr

(red) Das Saarbrücker Radelkollektiv kommt am Donnerstag, 5. April, nach Lebach, um mit Radlern zu besprechen, ob sie vor Ort eine Radeldemo für guten und sicheren Radverkehr organisieren möchten. Eingeladen sind hierzu alle, die sich gerne organisatorisch beteiligen oder auch nur informieren möchten. Für Samstag, 12. Mai, um 12 Uhr sind zeitgleich an mehreren Orten im Saarland (Bexbach, Homburg, Saarlouis, Merzig und Saarbrücken) Demonstrationen geplant, die auf Defizite beim Radverkehr aufmerksam machen.

Das Radelkollektiv hat 2016 und 2017 Demonstrationen mit 25 und im Folgejahr 200 Teilnehmern organisiert und möchte nun die Erfahrungen weitergeben, wie sich möglichst einfach lokale Kundgebungen umsetzen lassen, um öffentlich für eine Verbesserung der Bedingungen für junge und alte Radler in der eigenen Stadt oder Ort zu werben. Treffpunk in Lebach ist um 18 Uhr das Restaurant Don Camillo in der Dillinger Straße 3.

Infos unter www.radelkollektiv.de, E-Mail: daniel@radelkollektiv.de.