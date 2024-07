Auf konstituierender Sitzung Neuer Stadtrat hat gewählt – Das sind die neuen Beigeordneten von Lebachs Bürgermeister

Da weder die SPD-Fraktion noch die Grünen einen eigenen Kandidaten ins Rennen um die Posten der beiden Beigeordneten schickten, fiel auch das abschließende Wahlergebnis recht eindeutig aus. So wurde Markus Schu mit 23 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und bei acht Enthaltungen in seinem Amt als erster Beigeordneter bestätigt. Noch deutlicher fiel das Ergebnis bei Fred Metschberger aus. Für den FDP-Fraktionsvorsitzenden und langjährigen Ortsvorsteher von Gresaubach stimmten am Ende 30 Ratsmitglieder, während sich zwei enthielten.