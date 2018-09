später lesen Zaubergitarrist Thomas Blug in der Lebacher Stadthalle All-Stars um Thomas Blug spielen einzigartige Rocksongs FOTO: Maris Rietrums FOTO: Maris Rietrums Teilen

Twittern







Unter dem Motto „Rockanarchie“ bietet Zaubergitarrist Thomas Blug gemeinsam mit seinen Freunden Gulli (Rudi Spiller) an Bass und Gesang sowie der Schlagzeugerlegende Charly T. am Samstag, 29. September ab 21 Uhr in der Lebacher Stadthalle Rock-Klassiker in unerhört-individuellen Versionen dar. red