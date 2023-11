Faasend in Lebach Carneval Verein Lebach stellt neues Prinzenpaar und Motto vor

Passend dazu wurde gleich das neue Motto der Session 2023/24 bekannt gegeben, das in dieser Session „Vom Klopp iwwer Jobach no Behmen feiern Disneys Greilijen unn die Scheenen!“ lautet. Das Prinzenamt bekleidet dieses Jahr Seine Tollität, Prinz Jörg I, aus dem Geschlechte derer von Ackersch Bauer von der Röth, Großfürst aller schattenspendenden Markisen- und Fensterbauer und aller mountainbikefahrenden Petrijünger, gemennt senn die Angler, Kanzler des hohen närrischen Rates, im Volksmund Rotjuppen genannt, im unnerscht Dorf zu Primsweller näwwen der Eisebahn. An seiner Seite steht Ihre Liebelichkeit, Prinzessin Melanie I, aus dem Geschlechte der beinägschd sizilianischen, weintrinkenden, föhnenden und verschönenden Coiffeure, Großfürstin aller singenden, tanzenden, liedtextenden und Pudding vernichtenden Siessschnissern vom Kowald zu Primsweller.