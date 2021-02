Neue Initiative gegen den Müll in Lebach : „Nicht nur meckern, sondern machen“

Neue Initiative gegen den Müll in Lebach

Lebach Stadt und Abfallzweckverband unterstützen Daniel Braun und seine Initiative „CleanUp“ Lebach

„Nicht nur meckern, sondern machen“ – das ist die Devise von Daniel Braun, der in seiner Heimatstadt Lebach die Initiative „CleanUp“ gegründet hat. In Lebach gab es diese landesweite, von Ehrenamtlichen organisierte Initiative bisher nicht.

„Wenn es sonst keiner macht, dann mach‘ ich das eben!“, sagte sich Braun. „Es ärgert mich immer, wenn irgendwo Müll rumliegt.“ Vor allem im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs und entlang von Verkehrswegen finde er allerlei Unrat. „Ich sammele den Müll ein und bringe ihn in den nächsten öffentlichen Abfalleimer. Oder entsorge das Zeug in meinen privaten Müll.“

Wer sich selbst engagieren und die Initiative „CleanUp Lebach“ unterstützen will, der kann sich unter lebach@cleanup.saarland melden. Gerne kann die Stadtverwaltung auch den persönlichen Kontakt zu Daniel Braun herstellen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können hierzu einfach im Rathaus anrufen unter Tel. (0 68 81) 5 91 05.

Der Umwelt-Gedanke liegt Daniel Braun seit jeher sehr am Herzen. „In unserem Drei-Familien-Haushalt achten wir ganz bewusst darauf, Müll aller Art so gut es geht zu vermeiden.“ Oftmals habe Familie Braun nur bei jedem zweiten oder dritten Abholtermin überhaupt einen einzigen, halb vollen Gelben Sack vor der Tür stehen. „Man kann Verpackungsmüll sehr wohl vermeiden, wenn man bewusst darauf achtet“, bestätigt Peter Klaus. „Aber sicher nicht dadurch, dass er einfach auf der Straße oder am Gehweg landet.“