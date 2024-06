Cosplaytreffen im Asiatischen Garten Mini-Fark in Lebach wird auf Anhieb zum Erfolg

Ein paar Meter hinter dem Eingang des Asiatischen Gartens in Lebach – neben einem kleinen Wasserfall und grünen Sträuchern – setzt sich Jasmin Gerhard in Szene. Mit ihren langen, rosa Locken, den großen lila Flügeln und den üppigen Blumen an ihrer Krone wird sie sofort zum Blickfang. Hier wird die als Fantasy-Elfe verkleidete Lebacherin gerade von einem Fotografen abgelichtet. „Das passiert öfters, aber ich finde das eigentlich ganz schön“, sagt die 30-Jährige. Zum ersten Mal fand in der Stadt die „Fark Asian Garden“, ein Community-Treffen für Cosplay-Fans, statt. Gerhard ist froh, die Veranstaltung direkt vor der Tür zu haben. „Meistens muss man dafür in andere Bundesländer fahren.“