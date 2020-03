Justiz : Jugendarrestanstalt in Lebach vorerst geschlossen

Jugendarrestanstalt in Lebach vorerst geschlossen

Die Jugendarrestanstalt in Lebach. Foto: rup

Saarbrücken/Lebach Staatssekretär Theis (CDU): Wir ergreifen notwendige Maßnahmen, um auf den ersten Coronafall im Vollzug vorbereitet zu sein.

Die Justizbehörden im Saarland haben vorerst die Belegung der Arrestanstalt für Jugendliche in Lebach ausgesetzt. In der Einrichtung werden Minderjährige aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz untergebracht, für die Richter entsprechende Arrestzeiten für eine bestimmte Dauer oder nur an Wochenenden angeordnet haben. Diese werden dann von der Arrestanstalt zu bestimmten Terminen geladen.