Pandemie im Kreis Saarlouis : Corona-Fall am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach

Lebach Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach ist ein positiver Coronafall bestätigt worden. Am Donnerstag sollen die betroffenen Schüler und Lehrer getestet werden.

Am Mittwoch ist ein positiver Corona-Fall am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach bestätigt worden. Dies hat die Pressestelle des Landkreises Saarlouis am Mittag mitgeteilt. Ob es sich dabei um eine Lehrkraft oder einen Schüler handelt, konnte der Landkreis aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Die Klasse und die betroffenen Lehrer gehen jetzt in eine Quarantäne – wie lange diese andauern wird, steht auf Nachfrage noch nicht fest. Der erste Test ist für Donnerstag, 10. September, angesetzt.

Das Gesundheitsamt Saarlouis wird nun die Infektionskette ermitteln und weitere Maßnahmen prüfen.