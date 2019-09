Lebach Beim City-Lauf in Lebach gingen Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums für Spenden an den Start.

Der Citylauf des GSG Lebach findet jeweils freitags zum Beginn der Grünen Woche statt. 470 Meter lang ist die Strecke. Die bewältigten Schülerinnen und Schüler des GSG in drei aufeinander folgenden Gruppen. Unter den Läufern waren auch manche Lehrer und Eltern. Über den Marktplatz ging es zwischen Absperrgittern und rot-weißen Bändern. Dann am Rathaus vorbei und über die parallel verlaufende Straße Am Markt wieder zurück zu Tischen, wo jede Runde abgestempelt wurde. Damit alles rund lief, waren Helfer der Schule im Einsatz, die Stadt Lebach, Polizei und Bundeswehr.

Innerhalb von 20 Minuten galt es, so viele Runden wie möglich zu schaffen. Dafür hatten die jungen Teilnehmer in Familie, Verwandten- und Bekanntenkreis oder bei Gewerbetreibenden Sponsoren gesucht. Pro bewältigter Runde steuern die einen frei wählbaren Betrag bei. Aus dem Erlös geht eine Hälfte an die Schule. Damit wird Ausstattung verbessert oder ausgeweitet. Die andere Hälfte wird für soziale Zwecke gespendet, teilte Schulleiterin Heidemarie Schwindling mit. Traditionell werde das Projekt Chillán unterstützt, das Hilfe für Kinder in Togo leiste. Ein zweiter Anteil sei in diesem Jahr für das geplante Hospiz in Schmelz. Was die jungen Läufer an Geld zusammen bekommen, wird erst in den nächsten Monaten feststehen. Denn jetzt müssen sie ihre Sponsoren noch mit den gelaufenen Runden überzeugen. Aber der Betrag ist generell recht stattlich. Im vergangenen Jahr waren es 8000 Euro.