Bundes- und Landtagswahlen : CDU Lebach wählt Delegierte für die Listenaufstellung

Lebach Auch langjährige Parteimitglieder wurden geehrt.

Zur Aufstellung der Kandidatenlisten für die anstehende Bundestagswahl 2021 und die Landtagswahl im Saarland 2022 hat der CDU-Ortsverband Lebach in seiner jüngsten Mitgliederversammlung seine Vertreter für die jeweiligen Versammlungen, in denen die Kandidaten aufgestellt werden, gewählt. Vorsitzender Thomas Reuter hatte die CDU-Mitglieder in die Nikolaus-Jung-Stadthalle eingeladen. Dort konnte Reuter als Gäste auch den CDU-Landtagsabgeordneten Raphael Schäfer und Landesgeschäftsführer Patrick Waldraff begrüßen. Beide referierten unter anderem über die allgemeinpolitische Lage im Saarland.