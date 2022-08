Lebach : Sammlerverein Lebach stellt Briefmarken aus

Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit und St. Marien Lebach in einer Außenansicht. Foto: Deutsche Post

Lebach Der Briefmarkensammlerverein Lebach richtet am Dienstag, 13. September, auf dem Mariä Geburtsmarkt eine Ausstellung mit Lebacher Ansichten auf alten Ansichtskarten aus. Der Historische Verein habe den Briefmarkensammlern die Sammlung dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.

Die Ausstellung findet im Pfarrheim in der Pfarrgasse 7 statt. Außerdem bietet der Verein zum Zweck der Renovierung der Kirche in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Katholischen Kirche die schon bekannten beiden Briefmarken an.