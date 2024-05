Entschärfung von vier Fliegerbomben Bombenfund auf Lebacher Kasernengelände – Bevölkerung muss am Pfingstsonntag evakuiert werden

Demnach soll der Kampfmittelräumdienst des Landespolizeipräsidiums die Entschärfung der vier Bomben am Pfingstsonntag, 19. Mai, durchführen. Aus Sicherheitsgründen werde in einem Radius von 300 Metern ausgehend von der Fundstelle daher ein Sperrbereich eingerichtet, in dem sich niemand aufhalten darf. Demnach sollen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr um 8 Uhr mit der Räumung des betroffenen Gebietes beginnen. Die Entschärfung und Abtransport der Bomben werde demnach mehrere Stunden in Anspruch nehmen und vermutlich bis in den Nachmittag hinein dauern.