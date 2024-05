Evakuierungszone, Absperrung & Co. Bombenfund auf Lebacher Kasernengelände – alle Infos zur Entschärfung am Pfingstsonntag

Update vom 17. Mai: Am Sonntag, 19. Mai, ist es so weit: Dann sollen die vier gefundenen Fliegerbomben auf dem Gelände der Graf-Haeseler-Kaserne Lebach entschärft werden. Aus Sicherheitsgründen wird eine Evakuierungszone mit einem Radius von 300 Metern ausgehend von der Fundstelle eingerichtet. In diesem Sperrbereich darf sich niemand befinden. Wer in dieser Zone lebt, muss bis Sonntag, 19. Mai, 8 Uhr, sein Haus oder Wohnung verlassen haben. Konkret sind nach Angaben der Stadt über 1000 Menschen und 355 Haushalte betroffen. Sie können bereits ab 7 Uhr in der Großsporthalle, Dillinger Straße 65a, unterkommen. Ab 8 Uhr beginnen dann Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sowie Hilfsdiensten, in sogenannten Klingeltrupps, alle Häuser abzuklingen und das Gebiet zwangsräumen. Insgesamt sollen nach ersten Schätzungen über 180 Hilfsdienste im Einsatz sein.