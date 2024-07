Mit Feuerwehr, Tanz und vielem mehr Blindenschule feiert Schulfest zum Jubiläum

Die im Oktober 1949 gegründete Blindenschule feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Seit 2004 führt die staatliche Förderschule für Blinde und Sehbehinderte den Namen Louis-Braille-Schule, ist also benannt nach dem Erfinder der heutigen Blindenschrift. Aktuell lernen 69 Schüler in neun Klassen, die in zehn Schuljahren bis zum Hauptschulabschluss führen. Zusätzlich werden 79 Kinder im Bereich der Frühberatung und 86 Schülerinnen und Schüler an regulären Schulen unterstützt.