Nach Hochwasser und Wetterkapriolen Bis wann die Baustelle vor dem Rathaus in Lebach fertig sein soll

Noch ist er nicht fertig – doch der Platz vor dem Lebacher Rathaus nähert sich dieser Tage immer mehr seinem künftigen Aussehen. Vor gut einem Jahr begannen die Bauarbeiten auf der großen Fläche zwischen Hallenbad und Rathaus. Monatelang hieß das für die Menschen in Lebach und insbesondere für die Beschäftigten in Rathaus und Polizeiinspektion, auf eine Baustelle zu blicken – entsprechender Baulärm inklusive. Mittlerweile erinnert aber kaum noch etwas an das triste Beton-Grau, welches das Bild des Rathausplatzes für Jahrzehnte prägte.