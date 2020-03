Reha GmbH : „Wir machen Kunst“ – ab Montag

Eines der Bilder der Reha GmbH, die ab Montag im Rathaus in Lebach ausgestellt werden. Foto: reha gmbH/Kirsch

Lebach Außergewöhnliche Bilder vom 16. März bis zum 3. April im Lebacher Rathaus.

Mehr als 30 ganz außergewöhnliche Bilder werden vom 16. März bis 3. April im Foyer des Lebacher Rathauses zu sehen sein. Entstanden sind sie in der Tagesförderstätte der Reha GmbH, angefertigt von schwerstmehrfachbehinderten Menschen. Unter dem Motto „Wir machen Kunst“ werden großflächige Kunstwerke ausgestellt, die nicht nur gemalt sind, sondern mit ganz unterschiedlichen Materialien und Hilfsmitteln (Rollen, Bürsten, Folien) gestaltet wurden. An einem Bild arbeiten dabei oft mehrere Künstler, die sich ergänzen. Die so entstandenen Kunstwerke vermitteln Erfolgserlebnisse – die Künstler können sich als gestaltend und schaffend erleben. Durch entsprechende Förderung und Unterstützung erhalten sie die Möglichkeit, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen.