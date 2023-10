Lebach Talentierte Mitarbeiter von morgen finden

Ein großer Teil der Kommunikation der Messe findet innerhalb der Karriere-Kick-App statt, damit Unternehmen die Schüler dort abholen können, wo sie sich heutzutage aufhalten und auskennen. Mit der Anmeldung zu der Messe bekommen Unternehmen außerdem Zugang zu einem Online-Bewerbungstool, über das sie einfach und schnell alle ihre Azubi-Stellen veröffentlichen können. Die Stellen erscheinen – neben der App – automatisch auch auf der Website und zusätzlich etwa auf Google for Jobs, Indeed und Talent.com. Sind Schüler interessiert, können sie sich über die App beim Unternehmen bewerben. Bewerbungen gehen auf dem Online-Bewerbungstool ein, können dort von den Verantwortlichen der Unternehmen gesichtet und auch einfach verglichen werden. Am Vortag zur Messe, am 22. November, findet ab 17.30 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle in Lebach das Netzwerkevent zur Veranstaltung statt. Hier können sich die Aussteller vorab miteinander vernetzen, von den Erfahrungen des jeweils anderen beispielsweise in der Mitarbeitergewinnung profitieren und sogar neue Kunden generieren. Unterstützt wird die besondere Ausbildungsplatzmesse von der Industrie und Handelskammer, der Handwerkskammer sowie der Arbeitsagentur des Saarlandes.