Umleitungen : Baustellen in Lebach fordern Geduld

Lebach Die Bahnunterführung in Lebach und die Ortsdurchfahrt Steinbach sind gesperrt. Die Baumaßnahmen dauern von Montag an.

So wird ab Montag, 6. März, die Bahnunterführung in der Rennbahnstraße erneut komplett gesperrt. Gerade zu Stoßzeiten löst die Sperrung dieses Nadelöhrs einen Rückstau auf den Umleitungsstrecken aus. Das Kanalbauwerk, das der Entsorgungsverband Saar (EVS) dort errichtet, steht bereits seit längerem, der Zulaufkanal ist nahezu fertiggestellt – nun muss noch der Anschluss im Bereich der Rennbahnstraße unmittelbar vor der Bahnunterführung erfolgen. Während Fußgänger und Radfahrer den Tunnel passieren können, gibt es an dieser Stelle keine Möglichkeit, Kraftfahrzeuge am Baufeld vorbeizuführen. Die Umleitung erfolgt entsprechend der früheren Sperrungen über die Dillinger Straße, den Kreisel Scherer und die Umgehungsstraße B 268 in die Heeresstraße. Sperrung und Umleitung werden vermutlich zirka zwei Monate dauern.

Eine weitere Baumaßnahme wird vor allem für Steinbacher und Dörsdorfer nervenaufreibend. Am Montag, 20. März, beginnt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der Fahrbahnerneuerung der L 304 im Bereich der Ortsdurchfahrt Steinbach. Betroffen ist der gesamte Streckenabschnitt zwischen dem Ortseingang und dem Ortsausgang auf einer Länge von circa 1,2 Kilometern. Die Bauzeit beläuft sich bei geeigneter Witterung auf circa zehn Wochen, also vermutlich bis Ende Mai. Für die Fräs- und Asphaltarbeiten sowie Arbeiten an der Bord- und Rinnenanlage ist aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite eine Vollsperrung notwendig. Die Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitte unterteilt. Die Umleitungsstrecke für die vier Bauabschnitte führt aus Richtung Thalexweiler kommend über die B 269 in Richtung Tholey, an der Anschlussstelle Tholey auf die A 1 in Richtung Nonnweiler, an der Anschlussstelle Tholey-Hasborn auf die L 323 in Richtung Hasborn, in Hasborn auf die L 145 in Richtung Dörsdorf und in Dörsdorf auf die L 304 zurück nach Steinbach. Die Gegenrichtung wird entsprechend umgekehrt geleitet.