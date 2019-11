Unfall in Lebach : Polizei sucht schwarzen Ford

Lebach Zwei Verkehrsinseln sind am Montagabend bei einem Unfall in Lebach beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein dunkler Wagen um 20.25 Uhr in Lebach die Saarbrücker Straße aus Richtung Landsweiler kommend durch den Verkehrskreisel in Richtung Dillinger Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Nach Zeugenaussage kam er am Ausgang des Kreisels aus bislang nicht geklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und überfuhr zwei Verkehrsinseln und beschädigte die Verkehrszeichen darauf. Der Autofahrer hielt kurz an und verließ dann die Unfallstelle unerlaubt in Richtung Körprich. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile könnte es sich laut Polizei bei dem verursachenden Pkw um einen schwarzen Ford, eventuell Typ Focus, handeln.