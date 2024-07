SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf Fast hätte der neue Trainer ja alles vermasselt

Der Fußball schreibt verrückte Geschichten. So wie diese: Im vergangenen November hatte Spielertrainer Clemens Baltes dem Landesligisten SV Habach mitgeteilt, dass er den Verein am Saison-Ende nach sieben Jahren verlässt. Der 36-Jährige heuerte zur Spielrunde 2024/25 beim Liga-Konkurrenten SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf an. Am letzten Spieltag trafen dann beide Teams aufeinander – und Habach mit Baltes verhinderte durch ein 2:2 die Meisterschaft und den direkten Aufstieg der SG in die Verbandsliga.