Kreis Saarlouis Über Grünschnitt im Wald aufklären

Aus den Grünschnitt-Abfällen können sich fremde („invasive“) Arten vermehren, die heimische Pflanzen verdrängen. In der Folge verschwinden damit auch die heimischen Insekten und Schmetterlinge, da ihre Lebensgrundlage zerstört wird. Dies führt zur Abwanderung von Vögeln, die von den heimischen Insekten leben. Im Umfeld der illegalen Grünschnittablagerungen wachsen zudem auch Pilze, die Bäume befallen und deren Wurzeln faulen lassen können. So kann es passieren, dass gerade die ästhetisch wertvollen Bäume an Gartengrundstücken an Standsicherheit verlieren und aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Zum Grünschnitt – oft gekoppelt mit alten Blumentöpfen und Pflanzenschmuck – kommt zudem Restmüll hinzu, der erholungssuchende Mitbürgerinnen und Mitbürger belästigt und dem Wald schadet. Der ökologisch sinnvolle und gesetzeskonforme Weg bei der Entsorgung von Grünschnitt und Gartenabfällen sind die Grüne Tonne, Komposthaufen auf dem eigenen Grundstück oder eine öffentliche Grünschnittdeponie.