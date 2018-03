später lesen Blei im Wasser Aufklärung hat oberste Priorität FOTO: Roby Lorenz / SZ FOTO: Roby Lorenz / SZ Teilen

Das war kein leichter Gang für Bürgermeister Klauspeter Brill. Gleich zwei gravierende Versäumnisse einzugestehen, das fällt jedem schwer. Aber als Chef der Verwaltung steht er in der Verantwortung, egal, wer was verbockt hat. Und verbockt wurde einiges. Solche Fehler dürfen nicht passieren. Die Gesundheit anderer darf nicht, wenn auch unwissentlich, aufs Spiel gesetzt werden. Da ist der erste Schritt, die doppelte Meldung der Messwerte an Gesundheitsamt und Verwaltung, schon ein guter. Dass zwei Behörden gleichzeitig solche Grenzüberschreitungen übersehen, scheint unwahrscheinlich. Von Monika Kühn