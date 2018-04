Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

Nach dem überragenden Erfolg von „Louis Braille und die 6 Richtigen“ 2014 und 2015 wagen sich die Schüler der Blindenschule Lebach erneut an ein eigens für sie komponiertes Musical (wir berichteten) aus der Feder von Isabell Spindler und Carina Peitz. Wonderful – Besonders. Gut.ist „full of wonder“ – Stevie Wonder. Über die Tonsprache des King of Soul hinaus, ist ihm, als großem Idol des Protagonisten Mo, ein kurzer aber bedeutsamer Auftritt am Telefon eingeräumt. Die Anfrage, ob er diese Rolle via Audio- oder Videoaufnahme selbst verkörpern möchte, wurde in Form eines Musical-Teasers über die Plattform www.youtube.com in die mediale Welt gestreut, in der Hoffnung die Aufmerksamkeit des Weltstars oder seines Umfeldes zu forcieren. Verstärkt wird die Gruppe der blinden und sehbehinderten Nachwuchsmusiker durch musikbegeisterte Schüler der benachbarten Ruth-Schaumann-Schule für Hörgeschädigte und des Neunkircher Gymnasiums am Steinwald.

Zur Geschichte: Mo ist 9 Jahre alt, blind und auf der kindlichen Suche nach dem Sinn des Lebens. Wonderful gewährt einen Einblick in das Leben eines blinden Jungen, wie normal und wie besonders es sein kann. Das Musical räumt mit Klischees auf und hinterfragt Political Correctness, um Berührungsängste zu beseitigen. Und das ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit einer berührenden Geschichte und mitreißender Musik.

Unter der Federführung des Bundes für Zupf- und Volksmusik Saar (BZVS) werden Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Kultur macht stark“ beantragt. Zudem hat der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, die Schirmherrschaft übernommen. Die Bewilligung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung vorausgesetzt wird das Musical am 5. und am 6. Juni dieses Jahres in der Congresshalle Saarbrücken aufgeführt.

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Das professionelle Team um die Kinder und Jugendlichen, bestehend aus Pädagogen, Musikern, Bühnenarchitekt, Ton- und Lichttechniker wird von Tag zu Tag größer. So konnten die überregional renommierte Band The Soulfamily um und mit Elmar Federkeil sowie die Musicalmacher von IntensivTheater als Partner gewonnen werden.