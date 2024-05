Lebach Abschied nehmen nach über 40 Jahren

Das Restaurant Delphi platzte am 30. April aus allen Nähten: Hierher hatte Arno Graf am letzten Tag eingeladen, um sich von seinem Mitgeschäftsführern, seinen Mitarbeitern und Vertretern der Stadtverwaltung zu verabschieden. Markus Schu, erster Beigeordneter, überreichte Graf seine Entlassungsurkunde. Er war in Vertretung von Bürgermeister Klauspeter Brill gekommen. Zuvor hatte er die über 40 Jahre Grafs im Dienst der Stadt Lebach Revue passieren lassen.