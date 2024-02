Glitschiges Schleimbad für Klassenlehrerin? Diese Saar-Schule ist zu Gast im Tigerentenclub der ARD

Wie die Nikolaus-Groß-Gemeinschaftsschule in Lebach (Landkreis Saarlouis) mitteilt, wird am Wochenende des 24./25. Februar deren Klasse 6.3 im bekannten Tigerentenclub der ARD zu Gast sein. „Bereits im Oktober letzten Jahres fand die Aufzeichnung in den Studios des SWR in Baden-Baden statt“, erklärte Schulleiter Andreas Hackert. „Für die Kinder der bischöflichen Schule aus dem Herzen des Saarlandes war das ein besonderer Ausflug.“