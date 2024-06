Hochwasser Tausende Brillen für Afrika wurden zerstört

Das Primshochwasser Mitte Mai überschwemmte etwa 2000 Brillen, die für den Versand an die Elfenbeinküste in Kartons bereitstanden. „In meiner Garage, in der die Brillen lagerten, stand das Wasser bis zu 60 Zentimeter hoch“, klagt Weyand. Lediglich 400 Brillen habe sie nach einer mühevollen Reinigung retten können. „Ich bin der örtlichen Feuerwehr sehr dankbar, die Sandsäcke an unserem Haus platzierte und so noch größere Schäden verhinderte“, berichtet die 60-jährige selbstständige Maßschneiderin. In der Nacht, als das Hochwasser der Prims viele Schäden auch in Körprich anrichtete, hielt sich Weyand in München auf. Dort begleitete sie den 14-jährigen Ivorer Ariel Tano, der am Mittwoch an einer gravierenden Fehlstellung seiner Beine in einer Klinik operiert wurde. Aufgeben möchte die Körpricherin ihr privates Hilfsprojekt für Afrika auf keinen Fall. Sie arbeitet inzwischen mit der saarländischen Organisation „Brillen ohne Grenzen“ und Carlos Ayé aus Düren zusammen, der Hilfsprojekte für Menschen an der Elfenbeinküste organisiert.