Deutscher Buchhandlungspreis : Drei Buchhandlungen aus dem Saarland erhalten Auszeichnung

Kulturministerin Monika Grütters (links) überreichte an Anne Treib das Gütesiegel in der Kategorie „hervorragende Buchhandlung“. Foto: BKM / Jens-Ulrich Koch

Lebach/Saarlouis 118 Buchhandlungen wurden am Mittwoch in Erfurt mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Auch im Saarland gab es an diesem Tag einen Grund zum Feiern.