Traditon in Lebach Am Hirtenfeuer feiern alle gemeinsam

Kein Weihnachten ohne Hirtenfeuer in der Lebacher Landesaufnahmestelle: Die Caritas wollte mit der Begegnung zwischen Menschen verschiedener Herkunft, Kultur, Sprache und Religion wieder einmal ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. Der Geschäftsführer Helmut Selzer konnte dazu auch den saarländischen Innenminister Reinhold Jost begrüßen. Angesichts der Kriege in der Ukraine und in Nahost sei es ein besonderes Privileg, hier in Deutschland in Frieden und Freiheit zu leben, hob er hervor. So stellte man in diesem Jahr auch das Hirtenfeuer unter das Motto des Friedenslichtes von Bethlehem.