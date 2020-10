Neugestaltung der Lebacher Fußgängerzone : Aus dem „ersten Hammerschlag“ wird erstmal nichts – wegen Corona

Die Fußgängerzone in Lebach, sie ist in die Jahre gekommen und soll neu gestaltet werden. Foto: az

Lebach Zum „Schutz der Teilnehmer“ wurde die für Donnerstag geplante Veranstaltung abgesagt.

Es hätte der offizielle Startschuss für das große Projekt in der Theelstadt werden sollen. Doch auch hier durchkreuzte das Virus die Pläne: Wie die Stadt Lebach am Dienstagmorgen mitteilte, wird die eigentlich für diesen Donnerstag, 29. Oktober, geplante Veranstaltung „1. Hammerschlag: Lebach 2030 – gemeinsam genutzte Stadt“ vorsorglich angesagt, „zum Schutz der Teilnehmer“.

Hintergrund: Unter Titel „Lebach 2030 – gemeinsam genutzte Stadt“ soll die Lebacher Fußgängerzone, die in den 1970er Jahren errichtet wurde, in den kommenden Jahren komplett neu gestaltet werden (die SZ berichtete). Am Donnerstag hätte der Baubeginn zur Umgestaltung gefeiert werden sollen. Geplant war, dass Klaus Bouillon, saarländischer Minister für Inneres, Bauen und Sport, und Lebachs Bürgermeister Klauspeter Brill den ersten Hammerschlag vollziehen und die Betonplatten in der Innenstadt aufbrechen.