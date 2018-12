später lesen Polizei 81-jähriger Fahrer rammt Auto Teilen

Einen folgenreichen Verkehrsunfall hat ein 81-Jähriger am Montag in Dorf im Bohnental gebaut, berichtet die Polizei Lebach. Der ältere Autofahrer rammte gegen 14.40 Uhr in der Lindscheider Straße ein am rechten Straßenrand geparktes Auto. red