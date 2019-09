Jubiläumsfeier : 60 Jahre Landesaufnahmestelle in Lebach

60 Jahre Landesaufnahmestelle in Lebach

60 Jahre Caritaseinrichtung in der Landesaufnahmestelle Lebach war ein Grund zum Feiern. Foto: Johannes Bodwing

Lebach Seit 1959 fanden 350 000 Menschen aus allen Teilen der Welt Zuflucht in Lebach. Aktuell sind es 1200.

Feierstimmung herrschte am Samstag zwischen den Wohnblöcken der Landesaufnahmestelle in Lebach. Mit einem Kinderfest beging die dortige Caritas-Einrichtung ihren 60. Geburtstag.

Die Zahl ist beeindruckend: Bis heute war Lebach Durchgangsstation für 350 000 Menschen aller Altersstufen und Nationalitäten, stellte Birgit Kugel in ihrer Begrüßung dar. Die Direktorin des Diözesan-Caritasverbandes Trier verwies darauf, dass die Caritas ihnen soziale Begleitung, Beratung und Betreuung bietet. „Unsere Gesellschaft muss sich daran messen lassen“, sagte Kugel, „wie sie mit den Schwächsten umgeht“. Es gelte, weiterhin menschenfreundliche Aufnahme und Lebensbedingungen zu schaffen, „damit Fremde zu Freunden werden“.

„Vor dem Jahr 2015, da war die Landesaufnahmestelle oft umstritten“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans als Schirmherr. Diese Stelle brauche man eigentlich nicht, habe es immer wieder geheißen. Hans dankte „den Menschen, die diese Aufnahmestelle unterstützt haben“. Die Aktivitäten der Hilfsorganisationen bezeichnete er als „tragende Säule unserer sozialen Arbeit in Deutschland“. Lebachs Bürgermeister Klauspeter Brill sagte, er hoffe, „dass nach wie vor so viele Unterstützer da sind neben den Hauptamtlichen“.

Begonnen hatte alles 1959 mit dem Anschluss des Saarlandes an die Bundesrepublik. Damit war auch das Saarland verpflichtet, Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten aufzunehmen, erklärte Helmut Selzer, Geschäftsführer der Caritas in der Landesaufnahmestelle. In den 70er und 80er Jahren folgten Flüchtlinge aus Vietnam und Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion. Später waren es Menschen aus den Krisenländern der Welt. Nach dem Fall der Mauer zählten auch Einwohner der ehemaligen DDR zu den Bewohnern der Lebacher Aufnahmestelle.