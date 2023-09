Kirche Weihbischof Gebert firmte 57 Jugendliche

Mit der Firmung bestätigen die jungen Menschen ihre Taufe und werden zu „erwachsenen“ Katholiken. Sie bekräftigen ihren Glauben und ihre Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kirche und empfangen im Sakrament den Heiligen Geist. „Wir haben 77 Jugendliche angeschrieben, 57 haben sich für die Firmung entschieden“, zeigte sich Schild zufrieden mit der Resonanz. „Der Heilige Geist ist für alle der gleiche und er wirkt in jedem von uns. Doch was er in uns an Wirkung und Talenten hervorruft, ist bei jedem Menschen unterschiedlich“, sagte der Weihbischof in seiner Predigt. Er nahm dabei Bezug auf die zuvor gehörte Lesung aus dem Korintherbrief (1. Korinther 12,13), in dem es heißt: „Und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt“. Dieses Zitat habe er als Leitspruch für seine Bischofsweihe gewählt. „In euren Talenten und eurem menschlichen Handeln wirkt der Heilige Geist. Er will mit uns diese Erde zum Besseren verwandeln“, sagte Gebert. „Wir sind größer als das, was wir leisten und auch als das, was uns nicht gelingt.“