Lebach Messdienertag gemeinsam erleben

Das großzügige Gelände der Nikolaus-Groß-Schule an der Dillinger Straße in Lebach bot die besten Voraussetzungen für den ersten Messdienertag, den Pastoralassistentin Hannah Maxem organisiert hatte. Für die 26-Jährige war es ihr erstes eigenverantwortliches Projekt. „Den Messdienertag gab es bisher in dieser Form nicht, aber die Pfarreien äußerten den Wunsch, zu einem Treffen einzuladen“, fasst sie die Idee dahinter zusammen. Sie hat Theologie studiert und absolviert seit 2022 die Berufseinführung für Pastoralreferenten und -referentinnen im Bistum Trier, ist also im dritten und letzten Jahr.