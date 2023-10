Thalexweiler 35-Jährige setzt Auto betrunken in einen Vorgarten

Thalexweiler · Gegen 6.10 Uhr am frühen Sonntagmorgen die Polizeiinspektion Lebach zu einem Verkehrsunfall in Thalexweiler gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten die Autofahrerin und ihren Beifahrer an, beide waren erheblich alkoholisiert, berichtet die Polizei.

29.10.2023, 11:42 Uhr

Die Polizei musste in Thalexweiler einen Unfall aufnehmen, bei dem eine Autofahrerin ihren Wagen in einen Vorgarten gesteuert hatte (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat