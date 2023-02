IT-Unternehmen ausgezeichnet : 3 Plus Solutions aus Lebach erhält das Top-100-Siegel

Lebach Der IT- und Marketinganbieter gehört 2023 zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands und wird im Juni dafür ausgezeichnet.

Der IT- und Marketingdienstleister 3 Plus Solutions aus Lebach zählt 2023 zum ersten Mal zu den Top-Innovatoren Deutschlands und darf ab sofort das Top-100-Siegel tragen.

Marco Schröder, Geschäftsführer der Marketingagentur von 3 Plus Solutions, weiß, warum Innovationen für Unternehmen so wichtig sind: „Für uns ist Innovation nicht nur ein gut klingendes Schlagwort. Als innovatives Unternehmen sind wir in der Lage, unsere Betriebsabläufe, Dienstleistungen und Produkte stetig an den sich ändernden Marktbedingungen auszurichten. Dadurch können wir schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren, neue Geschäftsfelder entdecken und kontinuierlich verbesserte Leistungen für unsere Kunden entwickeln. Es ist schön, dass das auch die Innovationsforscher von TOP 100 erkannt und uns dafür ausgezeichnet haben.“