Leute fahren vorbei, ohne zu helfen : 24-Jährige verliert bei Lebach die Kontrolle über ihr Auto

Lebach Bei einem Unfall zwischen Primsweiler und Lebach ist eine junge Frau mit ihrem Wagen gegen die Leitplanke geschleutert.

(red) Bei einem Unfall zwischen Primsweiler und Lebach am Sonntag, 5. September, hat sich eine Frau verletzt. Die 24-Jährige war nach Polizeiangaben um 5.22 Uhr auf der L 336 mit ihrem Auto unterwegs, als sie in Höhe der Sandgrube aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkommt und im Grünstreifen die Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Das dreht sich und knallt mit der rechten Seite gegen die Leitplanke und schleuderte noch 40 Meter weiter. Dabei verletzte sich die Frau, am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Anschließend fuhren mehrere Leute an der 24-Jährigen vorbei, ohne sich dum sie zu kümmern und Hilfe zu leisten.