Lebach 20 000 Euro gehen an die Braille-Schule

Einen ganz herzlichen Empfang bereiteten die Kinder der Louis-Braille-Schule in Lebach dem Facharzt für Augenheilkunde Dr. Moatasem El-Husseiny und Innenminister Reinhold Jost. Sie wurden durch ein Spalier von bunten Papierkinderhänden zur Spendenübergabe geleitet. Der Saarlouiser Arzt überreichte zum dritten Mal einen ansehnlichen Betrag an die Lebacher Schule für Blinde und Sehbehinderte – dieses mal 20 000 Euro. „Vor drei Jahren war ich zum ersten Mal in der Schule und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Mich hat die Herzlichkeit der Kinder berührt und das hat in mir den Wunsch geweckt, die Einrichtung finanziell zu unterstützen“, sagte El-Husseiny zu seiner Spendenmotivation. Er wolle helfen, dass die Kinder eine bessere Lebensqualität bekommen.