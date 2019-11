Engagement für andere : Lebacher Lions spenden 13 107 Euro

Lebach/Schmelz Erlös aus Benefiz-Turnier im Nunkircher Golfpark geht an Tafel Lebach, Projekt „Reißleine“ und Hospiz Schmelz.

„Die Gelder sollen als Sachspenden und Gutscheine für soziale Zwecke verwendet werden“, sagte Rudolf Werny, Club-Sekretär. „Wir werden die Spende für Einzelpersonen und Familien in besonderen Krisensituationen verwenden“, bestätigten der katholische Pfarrer Hermann Zangerle und Iris Bruckner von der evangelischen Kirchengemeinde Lebach-Schmelz. „Da das neue Hospiz in Schmelz fünf Prozent der anfallenden Kosten über Spenden selbst finanzieren muss, ist das Geld hier gut angelegt“, sagte Dr. Peter Schorr, Past-Präsident des Lions Club. Das in privater und gemeinnütziger Trägerschaft gegründete stationäre Hospiz mit integriertem Palliativkonzept eröffne im November mit zwölf Betten am Schmelzer Rathausplatz, teilte dessen Geschäftsführer Dr. Mike Packheiser mit.