Esther-Bejarano-Haus : Bücher zum Schmunzeln und Gruseln

Saarlouis Viele Kinder kamen zur langen Lesenacht nach Saarlouis. Vor allem die „Schmökerhöhle“ im Esther-Bejarano-Haus kam gut an.

Die erste Lange Lesenacht im Esther-Bejarano-Haus lockte rund 40 bücherbegeisterte Kinder an. Die Kinderbeauftragte Corinna Bast und die Vorleser freuten sich über die große Zuhörerschaft.

Los ging‘s mit Ronja Räubertochter aus der Feder der berühmten Astrid Lindgren. Vorleserin Daniela Gindorf hatte sich für das 1981 erschienene Kinderbuch entschieden. In dem klassischen Räuberroman werden vielschichtige Themen angesprochen.

Neben Freundschaft, Liebe, Respekt, Treue und Emanzipation geht es auch um Vorurteile, Gewalt und Tod. Einige der jungen Zuhörerinnen und Zuhörer kannten das Buch bereits, was aber der Spannung keinen Abbruch tat. Bärbel Marczinkowksy, bekannt als Kinderbuchautorin Ara Ventura, las aus ihrem Buch „Florian, der Auserwählte“. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein 14-jähriger Junge, der unverhofft zum Zeitreisenden wird und dabei spannende Abenteuer erlebt. Erstmals dabei war Christoph Schneider vom Lions Club Saarlouis. Er hatte „Memento Monstrum“ mitgebracht. In dem Kinderbuch von Jochen Till kommen neben Graf Dracula, der seine „ziemlich wahren Memoiren“ preisgibt, auch Yetis, Werwölfe und Fischmonster vor. Ein unterhaltsames Buch, dass die Kinder aber mehr zum Schmunzeln als zum Gruseln brachte.

Die Kinderbeauftragte Corinna Bast und Astrid Lambert, Leiterin der Katholischen Familienbildungsstätte Saarlouis, veranstalteten die lange Lesenacht bereits zum dritten Mal in Kooperation, allerdings erstmals im kürzlich neu eröffneten Esther-Bejarano-Haus.

Ihrem Aufruf folgten rund 40 Kinder, die im gemütlich gestalteten Aktionsraum den Vorleserinnen und Vorlesern lauschten. Wer lieber selbst lesen oder vorlesen wollte, konnte sich mit Freunden und Büchern in die „Schmökerhöhle“ zurückziehen. Daneben gab es noch Kreativangebote, leckere Cocktails und frisch gebackene Brezeln. So vergingen die drei Stunden wie im Flug und am Ende waren sich alle einig: Das war eine gelungene Veranstaltung und man freut sich schon jetzt auf die nächste Lange Lesenacht im Esther-Bejarano-Haus.