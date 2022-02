Landrat Patrik Lauer reagiert auf Äußerungen von Udo Recktenwald : Landräte unterstützen einrichtungsbezogene Impfpflicht

Saarlouis/Neunkirchen/Saarbrücken/Homburg Mit großem Unverständnis haben der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer, der Neunkircher Landrat Sören Meng, Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und Dr. Theophil Gallo, Landrat des Saarpfalz-Kreises, die Kritik des St. Wendeler Landrates Udo Recktenwald an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zur Kenntnis genommen.

Diese gilt ab 16. März in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. „Udo Recktenwald spricht damit nicht für die Mehrheit der saarländischen Landräte“, betont Patrik Lauer (SPD), Vorsitzender des Landkreistages Saarland, in einer Pressemitteilung des Landkreises Saarlouis.

Udo Recktenwald (CDU) hatte in einem Facebook-Post am Sonntag unter anderem geschrieben, dass es gut wäre, „wenn der Bund das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht überdenken und zurückziehen würde“. Die Umsetzung dieses Gesetzes sei „ein Beitrag zur weiteren Spaltung der Gesellschaft und bestraft diejenigen, die unverzichtbare Arbeit im Gesundheitswesen leisten“.

Wie schwer sich die einrichtungsbezogene Impfpflicht eventuell auch in der Durchsetzung erweise – die Gesundheitsämter der Kreise seien hier primär in der Pflicht –, so richtig sei sie gleichwohl: „Denn gerade im Gesundheitsbereich wird größtenteils mit sehr sensiblen Gruppen gearbeitet – und den Menschen dort sollte nicht nur, sondern muss der best- und größtmögliche Schutz geboten werden“, sagt Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD). Die Omikron-Variante des Coronavirus wirke erst mal harmloser als vorherige Varianten, aber auch sie könne schwere Krankheitsverläufe nach sich ziehen. Zudem wisse man nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickle.