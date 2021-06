Inzidenz sinkt weiter : Keine neuen Corona-Infektionen im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis In knapp der Hälfte der Kommunen im Landkreis gibt es derzeit keine aktiven Corona-Fälle. Das Impftempo bleibt dagegen weiterhin hoch.

Die Zahl der akuten Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis sinkt weiter. Derzeit gebe es nur 36 aktive Fälle, wie das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag mitteilt. Die meisten davon kommen aus der Gemeinde Schwalbach, wo derzeit 15 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert sind. In Bous gibt es aktuell sechs Fälle, in Saarlouis fünf. Die Stadt Lebach verzeichnet momentan vier aktive Fälle, Wallerfangen drei, Dillingen zwei und Nalbach einen akuten Fall. Alle anderen Kommunen im Landkreis sind derzeit „corona-frei“.